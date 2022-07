Verona | Djuric si presenta | “Voglio fare tanti goal”

(Di venerdì 8 luglio 2022)- Illavora tanto sul mercato, interessano Pablo Marì e Henry ma nel frattempo i Veneti hannoto Milan, ex attaccante della Salernitana. . L’attaccante bosniaco reduce da una grande stagione, seguita anche dalla salvezza della Salernitana si èto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito ecco le sue dichiarazioni. Cosa ti ha spinto a scegliere il? “Senza dubbio la voglia della Società di avermi come componente della rosa: appena si èta l’opportunità il Direttore mi ha contattato e spiegato il suo progetto, al quale ho detto subito di sì. Per me era il momento di affrontare una nuova sfida e sono molto contento di aver preso questa decisione. Sono sicuro di essere arrivato in un’ottima ...

