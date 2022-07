Venezia | adesso c’è l’ufficialità | risolto il contratto con Nani

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 luglio 2022) Come comunicato dalattraverso una nota, è stato raggiunto un accordo “per la risoluzione consensuale delper i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luís, con decorrenza a partire dal 30 giugno 2022?. Il portoghese, tornato in Italia lo scorso gennaio, ha collezionato appena dieci presenze ed un assist durante la sua esperienza in laguna. SportFace.