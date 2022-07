Vela | Europei 49er 2022 | Germani e Bertuzzi restano in zona medaglie Lontane le coppie maschili italiane

(Di venerdì 8 luglio 2022) È terminata da poco ad Aarhus la quarta giornata dei Campionatidel doppio acrobatico olimpico. Nelle acque danesi si sono svolte oggi le prime quattro regate di Gold Fleet sia in campo maschile sia a livello femminile e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Giornata discreta nella gara femminile per le campionesse mondiali juniores in carica Janae Giorgia. La coppia azzurra mette a referto uno score odierno di 14-8-7 e sale in quinta posizione assoluta (la terza continentale) con 74 punti totali. Sempre in casa Italiain 12ma posizione generale (l’ottava europea) Alexandra Stalder/Silvia Speri con 110 punti complessivi (oggi 21-7-10). Comandano la classifica dopo 12 regate complessive le ...

Prosegue il campionato Europeo diad Aarhus, dove gli equipaggi italiani si stanno dimostrando particolarmente combattivi. Nella Classe Nacra 17 adesso sono in tre nella top ten, mentre terminate le qualifiche dei 49er e 49erFX ...Al maschile c'è un pizzico di rammarico in casa Italia per la mancata qualificazione in flotta Gold di Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò , 26mi assoluti (ma 19mi) e quindi primi degli esclusi con lo stesso punteggio dei connazionali Marco Anessi Pè/Edoardo Gamba (ultimi dei qualificati), premiati per aver vinto una delle nove regate disputate sinora. ...Si è conclusa da poco ad Aarhus la quarta giornata dei Campionati Europei Nacra 17 2022. Nelle acque danesi si sono svolte oggi altre tre regate di flotta e lo spettacolo non è di certo mancato. Andia ...Barche a vela soccorse in mare a causa del maltempo. Quaranta membri dell'equipaggio in difficoltà. L'intervento della Guardia Costiera Paura questa mattina a ...