Vasco Rossi e Laura Schmidt, la dedica per i 10 anni di matrimonio: “Abbiamo fatto un patto di sangue e noi manteniamo le promesse” (Di venerdì 8 luglio 2022) Si è aperto al pubblico mostrando sui social il suo lato più dolce, per un’occasione davvero speciale. Parliamo di Vasco Rossi che, nella giornata di ieri 7 luglio, ha festeggiato 10 anni di matrimonio con ‘Laurina’ (Laura Schmidt). “10 anni di matrimonio!! Con la Laurina… qualche decennio prima di sposarci Abbiamo fatto un patto di sangue, di quelli che durano per sempre. E noi manteniamo le promesse”, ha esordito Vasco a corredo di alcuni teneri scatti con la moglie. Poi ha aggiunto: “È stata lei a darmi una famiglia e una casa, a dare un ordine alla mia vita”. Più di 2.300 i commenti sotto al post, tanti i fan che si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Si è aperto al pubblico mostrando sui social il suo lato più dolce, per un’occasione davvero speciale. Parliamo diche, nella giornata di ieri 7 luglio, ha festeggiato 10dicon ‘Laurina’ (). “10di!! Con la Laurina… qualche decennio prima di sposarciundi, di quelli che durano per sempre. E noile”, ha esorditoa corredo di alcuni teneri scatti con la moglie. Poi ha aggiunto: “È stata lei a darmi una famiglia e una casa, a dare un ordine alla mia vita”. Più di 2.300 i commenti sotto al post, tanti i fan che si sono ...

Pubblicità

lacittanews : Dopo l’apertura delle prime due date di Vasco Rossi esce “Esagerato” il nuovo singolo, dopo “Come si fa”, di Michel… - Mcclane272 : @GinaDi15 @64Almo Anche #Pregliasco è stato insignito dello stesso titolo... Uno che non ha mai curato nessuno, un… - soraja___ : RT @darknesslali: incredibile come per il concerto dei maneskin di 80 mila persone stiano sfraccellando la minchia causa covid ma per il co… - callmeilaria : RT @darknesslali: incredibile come per il concerto dei maneskin di 80 mila persone stiano sfraccellando la minchia causa covid ma per il co… - _habit_28__ : RT @darknesslali: incredibile come per il concerto dei maneskin di 80 mila persone stiano sfraccellando la minchia causa covid ma per il co… -