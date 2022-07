Vaccini, il piano per il booster dalla prossima settimana: «Servirà a proteggere over 60 e fragili» (Di venerdì 8 luglio 2022) Una quarta dose di vaccino per gli over 60. Superando l’attuale che lo prevede per gli ottantenni e gli immunodepressi. Che potrebbe partire già dalla prossima settimana. Questo il piano sul tavolo del ministro della Salute Roberto Speranza mentre continuano a salire i casi di positività al Coronavirus in Italia e l’Europa intera torna a tingersi di rosso scuro nella mappa dei contagi da Covid-19. Il timore è che la nuova ondata della variante Omicron porti il computo dei contagi a quota 200 mila al giorno. Per questo un possibile allargamento volontario della quarta dose sin dall’estate «sarà oggetto di valutazione». Intanto tornano a salire i ricoveri ordinari (13% il tasso di occupazione dei reparti) e le terapie intensive (al 4%). Da qui la circolare con cui il ministero chiede ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Una quarta dose di vaccino per gli60. Superando l’attuale che lo prevede per gli ottantenni e gli immunodepressi. Che potrebbe partire già. Questo ilsul tavolo del ministro della Salute Roberto Speranza mentre continuano a salire i casi di positività al Coronavirus in Italia e l’Europa intera torna a tingersi di rosso scuro nella mappa dei contagi da Covid-19. Il timore è che la nuova ondata della variante Omicron porti il computo dei contagi a quota 200 mila al giorno. Per questo un possibile allargamento volontario della quarta dose sin dall’estate «sarà oggetto di valutazione». Intanto tornano a salire i rici ordinari (13% il tasso di occupazione dei reparti) e le terapie intensive (al 4%). Da qui la circolare con cui il ministero chiede ...

