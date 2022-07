Usa l'alcol per accendere il barbecue: giovane muore ustionato (Di venerdì 8 luglio 2022) Un ragazzo di 20 anni, originario di Casoria, è morto a Frattamaggiore (Napoli) per le ustioni riportate mentre faceva il barbecue. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di... Leggi su europa.today (Di venerdì 8 luglio 2022) Un ragazzo di 20 anni, originario di Casoria, è morto a Frattamaggiore (Napoli) per le ustioni riportate mentre faceva il. Il, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di...

