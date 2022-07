Usa e aborto, Biden firma ordine esecutivo per proteggere e garantire l’accesso alle pillole abortive e alla contraccezione di emergenza (Di venerdì 8 luglio 2022) Mentre aumenta il numero di Stati che vietano o limitano al massimo l’aborto, dopo che la Corte Suprema ha annullato la sentenza Roe v. Wade, Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per proteggere l’accesso all’interruzione di gravidanza e alla contraccezione di emergenza. Con l’ordine, il presidente fornisce istruzioni al dipartimento della Sanità per adottare maggiori misure finalizzate a garantire l’accesso alle pillole abortive autorizzate dalla Food and Drug Administration, l’accesso all’assistenza medica di emergenza per le donne incinta e per chi ha aborti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Mentre aumenta il numero di Stati che vietano o limitano al massimo l’, dopo che la Corte Suprema ha annullato la sentenza Roe v. Wade, Joehato unperall’interruzione di gravidanza edi. Con l’, il presidente fornisce istruzioni al dipartimento della Sanità per adottare maggiori misure finalizzate aautorizzate dFood and Drug Administration,all’assistenza medica diper le donne incinta e per chi ha aborti ...

