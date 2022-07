Uomo trovato riverso nel bagno di casa: era morto da alcuni giorni (Di venerdì 8 luglio 2022) Aveva 45 anni l’Uomo trovato privo di vita in casa nel pomeriggio di ieri a Piediripa, frazione di Macerata: a lanciare l’allarme i vicini. Choc a Piediripa, frazione di Macerata, dove ieri un Uomo di 45 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. La terrificante scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 giunti sul posto. (scorcom – Adobe Stock)Ad allertarli erano stati i vicini insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione del 45enne che non vedevano da alcuni giorni. Dai primi riscontri, sembra che l’Uomo sia deceduto alcuni giorni prima per cause naturali. Macerata, 45enne trovato privo di vita nel bagno del suo appartamento: ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 8 luglio 2022) Aveva 45 anni l’privo di vita innel pomeriggio di ieri a Piediripa, frazione di Macerata: a lanciare l’allarme i vicini. Choc a Piediripa, frazione di Macerata, dove ieri undi 45 anni è statosenza vita all’interno della sua abitazione. La terrificante scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 giunti sul posto. (scorcom – Adobe Stock)Ad allertarli erano stati i vicini insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione del 45enne che non vedevano da. Dai primi riscontri, sembra che l’sia decedutoprima per cause naturali. Macerata, 45enneprivo di vita neldel suo appartamento: ...

