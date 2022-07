Uomini e donne, Clarissa Marchese rivela: 'Ho allattato mia figlia fino a 2 anni. Bisogna ascoltare il proprio corpo' (Di venerdì 8 luglio 2022) Clarissa Marchese , l'ex tronista di Uomini e donne, ha raccontato di aver smesso di allattare sua figlia Arya circa due anni e mezzo dopo la sua nascita. Nel lontano 2016, ha scelto Federico Gregucci ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 luglio 2022), l'ex tronista di, ha raccontato di aver smesso di allattare suaArya circa duee mezzo dopo la sua nascita. Nel lontano 2016, ha scelto Federico Gregucci ...

Pubblicità

DSantanche : Roma, stazione Termini: due sbandati si affrontano in pieno giorno a colpi di bastoni e pietre tra auto e passanti.… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - takeshikovacsk : @antichrvist Ci sono tanti porcodio di uomini stupidi, esattamente come ci sono tante porcodio di donne stupide. Qu… - maldestrina : RT @AngiKappa: Centinaia di arrivi a #Lampedusa. Hotspot mai così pieno (1700 per 300 posti). Sono arrivi AUTONOMI non c'è ministro o sinda… -