Una Vita anticipazioni: Genoveva e l’asso nella manica (Di venerdì 8 luglio 2022) Una Vita anticipazioni, Genoveva e l’asso nella manica: la Salmeron non ha nessuna intenzione di soccombere, ecco cosa succede. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, in onda oggi venerdì 8 luglio; Felipe pare stia davvero migliorando, mentre Lolita ha detto a Ramon la verità su Fidel, col Palacios che ha subito inveito contro l’uomo. Genoveva ha un asso nella manica: ecco cosa succedeIntanto, Ignacio riceve un biglietto dalla sua amante, mentre la tensione fra Aurelio e Genoveva è alle stelle; il Quesada ha dato un giorno libero a tutta la servitù e sembra pronto a farla pagare alla moglie…ma lei ha un asso ... Leggi su formatonews (Di venerdì 8 luglio 2022) Una: la Salmeron non ha nessuna intenzione di soccombere, ecco cosa succede. Come ogni giorno, vi riportiamo leper la nuova puntata di Una, in onda oggi venerdì 8 luglio; Felipe pare stia davvero migliorando, mentre Lolita ha detto a Ramon la verità su Fidel, col Palacios che ha subito inveito contro l’uomo.ha un asso: ecco cosa succedeIntanto, Ignacio riceve un biglietto dalla sua amante, mentre la tensione fra Aurelio eè alle stelle; il Quesada ha dato un giorno libero a tutta la servitù e sembra pronto a farla pagare alla moglie…ma lei ha un asso ...

