Una serata con i talenti di Up Next Italia a Milano | ecco quando

Il 14 luglio l'evento in cui saranno quattro protagonisti emergenti: Alfa, Matteo Crea, Ditonellapiaga e Kaze Giovedì 14 luglio dalle ore 21:00, Alfa, Matteo Crea, Ditonellapiaga e KAZE, 4 degli artisti emergenti già selezionati nel corso dell'anno nel programma Up Next Italia, animeranno l'anfiteatro di Apple Piazza Liberty con i loro live set. Up Next Italia è il programma che da 1 anno mette in evidenza i migliori artisti emergenti del panorama musicale Italiano. Per ogni nuovo lancio, i tastemaker e la redazione di Apple Music Italia scelgono l'artista che desiderano promuovere sfruttando la potenza della piattaforma per far conoscere la sua musica a un pubblico sempre più ampio. Lanciato nel Luglio 2021 con Anna, il programma festeggia con la serata del 14 luglio

