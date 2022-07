Un anello smart per tenere sotto controllo il tuo metabolismo e la tua salute: ecco UltraHuman Ring (Di venerdì 8 luglio 2022) Un anello smart sta per fare il suo ingresso nel mercato della tecnologia, e sembrs che questo arrivo potrebbe significare che presto avremo la possibilità di acquistare un dispositivo notevole. Cosa aggiunge di diverso? Il nuovo anello smart di cui avevamo bisogno – Computermagazine.itUna delle difficoltà più grandi per tutti dispositivi è, senza dubbio, il monitoraggio della glicemia. Non a caso, la maggior parte dei dispositivi in commercio, dalle smartband agli smartwatch, seppur siano dotati di sensori molto accurati, riescono a rilevare solo una serie di parametri, come ad esempio il battito cardiaco, il livello di ossigenazione del sangue o anche la temperatura corporea, ma non la glicemia. Individuarla è una attività piuttosto complicata dato che richiede che ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Unsta per fare il suo ingresso nel mercato della tecnologia, e sembrs che questo arrivo potrebbe significare che presto avremo la possibilità di acquistare un dispositivo notevole. Cosa aggiunge di diverso? Il nuovodi cui avevamo bisogno – Computermagazine.itUna delle difficoltà più grandi per tutti dispositivi è, senza dubbio, il monitoraggio della glicemia. Non a caso, la maggior parte dei dispositivi in commercio, dalleband agliwatch, seppur siano dotati di sensori molto accurati, riescono a rilevare solo una serie di parametri, come ad esempio il battito cardiaco, il livello di ossigenazione del sangue o anche la temperatura corporea, ma non la glicemia. Individuarla è una attività piuttosto complicata dato che richiede che ...

