Ultime Notizie Roma del 08-07-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’ex premier nipponico shinzo Abe raggiunto da colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale nel Giappone centrale sembrerebbe il non mostrare segni Vitali nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore forma lo riferiscono i media giapponesi citando le autorità locali andiamo in Indonesia via Bari il G20 dei ministri degli esteri che ha preso il via in agenda la crisi diventare le tensioni sono tutte le altre sfide legate alla aggressione militare della Russia l’Ucraina oltre le discussioni sulla Cooperazione multilaterale per far fronte all’aumento delle infrazioni globale rischi di recessione gli altri diplomatici delle nazioni più ricche e di quelli in via di sviluppo si trovano ad affrontare crisi multiple ...