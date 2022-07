Ultime Notizie – Nomisma | innovazione e qualità per futuro di crescita sostenibile filiere agroalimentari

(Di venerdì 8 luglio 2022) L’e lasono i due fattori indispensabili per undidelle. Questa la sintesi dell’evento ‘L’persostenibili: strumenti, best practices, politiche a supporto’, organizzato da, in collaborazione con Philip Morris Italia e con il contributo scientifico di Food Trend Foundation. Il workshop, introdotto e moderato da Paolo De Castro, presidente del Comitato Scientifico di, ha inteso approfondire attraverso importanti contributi di esperti e testimonianze di top manager di imprese, il ruolo che l’può avere nel rendere ‘sostenibili’, nei ...

Pubblicità

Il Sole 24 ORE

Il presidente della , , è risultato positivo al . La notizia sul suo bollettino di salute è stata diffusa questa mattina dal suo portavoce. L'agenda del presidente Fico è stata di conseguenza ...... prima pole position per Sainz! L'Austria nellestagioni si sta "specializzando" ad offrire ... Per quanto riguarda la tv in chiaro , lesul Gran Premio d'Austria 2022 ci riferiscono ... Ucraina ultime notizie. Servizi Gb: pausa forze russe prima di nuova offensiva CATANZARO (ITALPRESS) - 'A fronte del considerevole aumento dei contagi per SARS-CoV-2, nelle more di impartire indicazioni ulteriori ...Si trattava di un passaggio dopo la “vittoria” (parziale) del progetto di Comune e ditta Combi per lo sviluppo di quest’ultima sul pratone di Ballabio Inferiore: due milioni con cui la regione ...