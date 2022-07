Ultime Notizie – Ius scholae | Istat | “Circa 280mila ragazzi aventi diritto”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 8 luglio 2022) Considerando i requisiti previsti dalla proposta per lo ius, la platea diè stimabile in. Risiede in Lombardia oltre il 25% dei potenzialmente interessati alla variazione della legge. E’ quanto rileva l’nel rapporto annuale 2022. Gli studenti con background migratorio (stranieri + italiani per acquisizione della cittadinanza) iscritti nelle scuole italiane nell’anno scolastico 2019/2020 superano il milione. Gli alunni con cittadinanza acquisita sono264mila e rappresentano il 3% degli alunni nelle scuole primarie, il 3,6% nelle scuole secondarie di primo grado e il 3,5% di quelle secondarie di secondo grado. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione