Ultime Notizie – Europei femminili | domenica Francia-Italia Morace | “Siamo un bel gruppo | passiamo il primo turno”

"Credo che la nostra nazionale possa fare bene, ha dimostrato di essere molto organizzata, si è visto contro la Spagna. Secondo me al primo turno passiamo noi e la Francia". Lo dice all'Adnkronos Carolina Morace, ex nazionale e pioniera in Italia e non solo del calcio femminile ad alto livello tecnico e agonistico, a due giorni dal calcio d'inizio contro Francia degli Europei delle Azzurre. "Poi la Francia, che è superiore a noi, non è in un momento brillantissimo, la ct ha lasciato a casa giocatrici importanti, magari approfittiamo anche di questo…" "Ma soprattutto non dobbiamo mettere pressione e responsabilità alle ragazze, che sono cresciute tantissimo. E' chiaro che si può fare qualcosa, ma sono sempre del parere che servono ...

