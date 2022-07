Ultime Notizie – Covid oggi Calabria, 3.024 contagi e 5 morti: bollettino 8 luglio (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono 3.024 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 luglio in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.128 tamponi effettuati). Sono +1.308 i guariti. Il numero totale dei decessi da inizio pandemia sale 2.698. Il bollettino, inoltre, registra +1.711 attualmente positivi, +3 ricoveri (per un totale di 267) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 10). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono 3.024 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. I nuovi casi sono stati individuati su 9.128 tamponi effettuati). Sono +1.308 i guariti. Il numero totale dei decessi da inizio pandemia sale 2.698. Il, inoltre, registra +1.711 attualmente positivi, +3 ricoveri (per un totale di 267) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 10). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

