Ultime Notizie – Covid | Lopalco | Lockdown Italia? Lo escludo

(Adnkronos) – "escludo che possa ripetersi un nuovo Lockdown" in Italia. "Quella stagione è finita, grazie ai vaccini, perché era legata alla presenza di ondate pandemiche che di fatto bloccavano il servizio sanitario, inclusa l'assistenza per le altre patologie". Lo spiega all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all'Università del Salento, in merito alla possibilità di riutilizzare lo strumento del Lockdown, se necessario, per bloccare la corsa del virus dopo l'estate. Oggi sicuramente, con i tanti contagi, "l'esteso assenteismo può portare al blocco di numerose attività produttive – osserva Lopalco – Ecco perché dovrebbe essere interesse del lavoratore e del datore di lavoro cercare di limitare le occasioni di contagio. Nei luoghi di lavoro, ...

