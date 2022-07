UFFICIALE – Ionut Radu è il nuovo portiere della Cremonese (Di venerdì 8 luglio 2022) La Cremonese mette a segno un colpo importante, si tratta di Ionut Radu dall’Inter. Concluso il prestito di Carnesecchi, la compagine neopromossa aveva bisogno di un nuovo portiere e, visto anche l’arrivo di Onana all’Inter, il rumeno classe ’97 è risultato un profilo idoneo alle necessità di Massimiliano Alvini. Giunge a Cremona in prestito con diritto di riscatto. Salutata l’Inter, Radu passa alla Cremonese Lo scarso utilizzo nell’Inter, aveva messo in seria difficoltà Ionut Radu, colpevole anche di un errore banalissimo contro il Bologna, partita poi persa. L’estremo difensore rumeno ha finalmente l’opportunità di rilanciarsi dopo le ultime tre annate da riserva e quasi del tutto panchinaro fisso. Con il Parma zero presenze in una ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 8 luglio 2022) Lamette a segno un colpo importante, si tratta didall’Inter. Concluso il prestito di Carnesecchi, la compagine neopromossa aveva bisogno di une, visto anche l’arrivo di Onana all’Inter, il rumeno classe ’97 è risultato un profilo idoneo alle necessità di Massimiliano Alvini. Giunge a Cremona in prestito con diritto di riscatto. Salutata l’Inter,passa allaLo scarso utilizzo nell’Inter, aveva messo in seria difficoltà, colpevole anche di un errore banalissimo contro il Bologna, partita poi persa. L’estremo difensore rumeno ha finalmente l’opportunità di rilanciarsi dopo le ultime tre annate da riserva e quasi del tutto panchinaro fisso. Con il Parma zero presenze in una ...

