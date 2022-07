**Ucraina: Zelensky, 'se resteremo uniti come ora, costringeremo la Russia a negoziare**' (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Se l'Ucraina rimarrà unita come ora, se i nostri partner ci forniranno le armi in tempo e se la fortuna e Dio saranno dalla nostra parte, molte cose le riusciremo a fare entro l'inverno". Così il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy in un'intervista alla Cnn. "Sono sicuro che riusciremo a concludere la parte bellica di questa guerra -aggiunge Zelensky- se rimaniamo forti potremo arrivare al momento in cui la Russia sarà costretta a negoziare". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Se l'Ucraina rimarrà unitaora, se i nostri partner ci forniranno le armi in tempo e se la fortuna e Dio saranno dalla nostra parte, molte cose le riusciremo a fare entro l'inverno". Così il presidente dell'Ucraina Volodymyry in un'intervista alla Cnn. "Sono sicuro che riusciremo a concludere la parte bellica di questa guerra -aggiunge- se rimaniamo forti potremo arrivare al momento in cui lasarà costretta a negoziare".

