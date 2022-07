Pubblicità

peacelink : #censura #musica Al Bano era stato censurato in #Ucraina fin dal 2019 Il cantante pugliese è attualmente inser… -

Tiscali Notizie

Il libro possibile, Al: "L'odio di Putin per l'mi ha sorpreso, un gigante contro un topolino non e' umano". 8 luglio 2022All'incontro, interverrà un ospite speciale AlCarrisi da sempre sensibile ai temi del terzo ... che nel libro 'Kiev' (Garzanti), ripercorre le origini dell'attuale conflitto ine abbozza ... Ucraina, Al Bano: 'L'odio di Putin mi ha sorpreso' Il libro possibile, Al Bano: 'L'odio di Putin per l'Ucraina mi ha sorpreso, un gigante contro un topolino non e' umano'.La nota cantante ed ex comapagna di Al Bano Carrisi ha rivelato dei particolari molto interessanti riguardo la figlia Ylenia, vediamo di cosa si tratta e cosa ha dichiarato Romina.