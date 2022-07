Twitter, Elon Musk rinuncia all’acquisto (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Elon Musk rinuncia all’acquisto di Twitter. Gli avvocati del CeoTesla e SpaceX hanno notificato alla Sec, la società che controlla la borsa Usa, l’intenzione del miliardario di terminare l’acquisizione pianificata del colosso dei social media. Musk ha annunciato le sue intenzioni di porre fine all’accordo da 44 miliardi di dollari in una lettera inviata da un legale per suo conto al chief legal officer di Twitter nel tardo pomeriggio di oggi, secondo quanto riportato dalla CNBC. Nella missiva l’avvocato di Skadden Arps Mike Ringler ha accusato che “Twitter non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali”. La decisione arriva mesi dopo che a maggio, Musk aveva “temporaneamente sospeso” l’accordo nell’attesa di verificare ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) –di. Gli avvocati del CeoTesla e SpaceX hanno notificato alla Sec, la società che controlla la borsa Usa, l’intenzione del miliardario di terminare l’acquisizione pianificata del colosso dei social media.ha annunciato le sue intenzioni di porre fine all’accordo da 44 miliardi di dollari in una lettera inviata da un legale per suo conto al chief legal officer dinel tardo pomeriggio di oggi, secondo quanto riportato dalla CNBC. Nella missiva l’avvocato di Skadden Arps Mike Ringler ha accusato che “non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali”. La decisione arriva mesi dopo che a maggio,aveva “temporaneamente sospeso” l’accordo nell’attesa di verificare ...

