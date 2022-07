“Tu stai bene con me”, il nuovo brano di Violante Placido (Di venerdì 8 luglio 2022) Disponibile in digitale da venerdì 1 luglio e in radio da venerdì 8 luglio il ritorno dell’artista sulle scene musicali dopo l’album “SheepWolf” “Tu stai bene con me” è il titolo del nuovo singolo di Violante Placido, disponibile su tutte le piattaforme digitali per artist first già dal 1 luglio e in radio da venerdì 8 luglio. Il brano in italiano segna il ritorno dell’artista sulle scene musicali dopo l’album “SheepWolf” in inglese ed un nuovo inizio quindi contrassegnato metaforicamente dal passaggio di Viola in Violante. Tu stai bene con me è un brano che parla di consapevolezza. Come racconta l’artista: “bisogna saper star bene prima di tutto con se stessi per poter stare ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 8 luglio 2022) Disponibile in digitale da venerdì 1 luglio e in radio da venerdì 8 luglio il ritorno dell’artista sulle scene musicali dopo l’album “SheepWolf” “Tucon me” è il titolo delsingolo di, disponibile su tutte le piattaforme digitali per artist first già dal 1 luglio e in radio da venerdì 8 luglio. Ilin italiano segna il ritorno dell’artista sulle scene musicali dopo l’album “SheepWolf” in inglese ed uninizio quindi contrassegnato metaforicamente dal passaggio di Viola in. Tucon me è unche parla di consapevolezza. Come racconta l’artista: “bisogna saper starprima di tutto con se stessi per poter stare ...

