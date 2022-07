Tu mi perdición: testo e significato del nuovo singolo di Arisa (Di venerdì 8 luglio 2022) L’attesa è finita! Da oggi, Venerdì 8 Luglio, è disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme “Tu mi perdición”, il nuovo singolo che segna il ritorno di Arisa. Il brano inaugura così la nuova stagione musicale di Arisa in una veste completamente inedita e rinnovata. Infatti, l’artista per la prima volta presenta un brano cantato completamente in spagnolo. “Tu mi perdición – dichiara Arisa – è un brano estremamente carnale, che nasce da un piccolo motivetto canticchiato in spagnolo che in studio si è trasformata in una vera e propria canzone. Tutti speriamo che il nostro amore torni prima o poi ma non è giusto aspettare per sempre, così la perdizione intesa come il fuoco che ci travolge e che annienta ogni barriera e buon senso si trasforma ben presto ... Leggi su zon (Di venerdì 8 luglio 2022) L’attesa è finita! Da oggi, Venerdì 8 Luglio, è disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme “Tu mi”, ilche segna il ritorno di. Il brano inaugura così la nuova stagione musicale diin una veste completamente inedita e rinnovata. Infatti, l’artista per la prima volta presenta un brano cantato completamente in spagnolo. “Tu mi– dichiara– è un brano estremamente carnale, che nasce da un piccolo motivetto canticchiato in spagnolo che in studio si è trasformata in una vera e propria canzone. Tutti speriamo che il nostro amore torni prima o poi ma non è giusto aspettare per sempre, così la perdizione intesa come il fuoco che ci travolge e che annienta ogni barriera e buon senso si trasforma ben presto ...

