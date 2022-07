Triathlon | le World Series si spostano ad Amburgo | gli italiani vogliono confermare il buon momento

(Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo le tappe di Yokohama (Giappone), Leeds (Inghilterra) e Montreal (Canada), le2022 si preparano per l’attesissima tappa di(Germania) che si disputerà nel corso del fine settimana del 9-10 luglio. La gara, su distanza sprint, vedrà la partenza allo Jungfernstieg con la parte di nuoto che sarà suddivisa in un solo giro di 750 metri, quindi toccherà alla parte in bici con un totale di 21 chilometri spalmati su sei giri, prima della sezione dedicata alla corsa (quasi tutta pianeggiante) con due giri di 2.5 chilometri per raggiungere i 5 chilometri totali. Chi vedremo in azione per l’Italia? Tra gli uomini saranno al via Michele Sarzilla e Nicolò Strada, tra le donne saranno ai nastri di partenza Carlotta Missaglia e Luisa Iogna-Prat. Il programma del fine settimana di ...

