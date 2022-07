Treia, dove s’incontra l’Italia che fa l’Italia (Di venerdì 8 luglio 2022) È sempre stimolante partecipare al seminario estivo di Treia (Macerata) giunto quest’anno alla ventesima edizione affiancato da ormai dieci anni dal Festival della Soft economy officiato con metodo e merito dal presidente di Symbola Ermete Realacci, sacerdote laico di una visione del mondo che fa sempre più proseliti. Qui si celebra l’Italia che fa l’Italia con i suoi protagonisti grandi e piccoli e le immancabili buone pratiche. Qui non ci si piange addosso ma si riconoscono i valori che rendono il nostro Paese con le sue infinite espressioni – naturali, storiche, artistiche, scientifiche, imprenditoriali – uno dei più attrattivi in assoluto. Qui non si urla, non si strepita, non ci si lancia accuse come coltelli ma si discute con il gusto di scambiare opinioni, capire le ragioni dell’altro, lasciare ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) È sempre stimolante partecipare al seminario estivo di(Macerata) giunto quest’anno alla ventesima edizione affiancato da ormai dieci anni dal Festival della Soft economy officiato con metodo e merito dal presidente di Symbola Ermete Realacci, sacerdote laico di una visione del mondo che fa sempre più proseliti. Qui si celebrache facon i suoi protagonisti grandi e piccoli e le immancabili buone pratiche. Qui non ci si piange addosso ma si riconoscono i valori che rendono il nostro Paese con le sue infinite espressioni – naturali, storiche, artistiche, scientifiche, imprenditoriali – uno dei più attrattivi in assoluto. Qui non si urla, non si strepita, non ci si lancia accuse come coltelli ma si discute con il gusto di scambiare opinioni, capire le ragioni dell’altro, lasciare ...

