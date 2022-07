Traffico Roma del 08-07-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverderitrovati all’ascolto e studio Maria Barbara Taormina rallentamenti lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare all’altezza di via Appia e tra laFiumicino e la via del male una carreggiata esterna mentre ci sono cose sul tratto Urbano della A24-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro ancora sulla tangenziale fine verso Foro Italico tra via Tiburtina via Salaria 3 piazzale la pianola in direzione San Giovanni a Pratica di Mare chiusa alper un incendio avvenuto i giorni scorsi via di Pratica tra via Arno e via Pontina rallentamenti poi sulle principali consolare in entrata in città nei pressi della Prenestina chiusa al transito via Lussinpiccolo all’altezza di viale della Venezia Giulia chiusura e poi ...