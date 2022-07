Traffico Roma del 08-07-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdepartita la redazione rallentamenti e code lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazionesud e la via Appia e sul tratto Urbano della A24-teramo in coda tra Fiorentina e la tangenziale est è su quest’ultima file in direzione del Foro Italico tra via Tiburtina e via Salaria altre file sulla diramazioneSud trattori 9 raccordo e finestrata in città sulla Pontina da Pomezia Castelno è ancora tra via di Decima il raccordo in direzione dell’EUR chiusura dell’area di Piazza di Spagna dalle 17 di questo pomeriggio fino a cessate esigenze mentre su via delle Capannelle sono le difficoltà ilper l’evento al Rock inall’ippodromo delle ...