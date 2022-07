Tra coloro che viaggiano, il 68% usa lo smartphone per lavoro quando è in vacanza (Di venerdì 8 luglio 2022) Uso smartphone in vacanza: tutti lo sappiamo, è difficile separarci da quello che è diventato un prolungamento del nostro braccio. Non tanto per fare foto e accedere a informazioni dei luoghi che stiamo visitando, un utilizzo consono che rientra nello sfruttare uno strumento utile a nostra disposizione in vacanza, quanto per controllare notifiche social e mail di lavoro dalle quali dovremmo (per la definizione stessa di ferie) prenderci decisamente una pausa. I dati di un sondaggio di Passport-Photo.Online su mille americani hanno rivelato una dipendenza da smartphone in vacanza che può arrivare, nei casi peggiori, a compromettere la qualità del tempo libero dal lavoro. LEGGI ANCHE >>> Com’è la storia della mamma che farà lavori socialmente utili per aver ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 luglio 2022) Usoin: tutti lo sappiamo, è difficile separarci da quello che è diventato un prolungamento del nostro braccio. Non tanto per fare foto e accedere a informazioni dei luoghi che stiamo visitando, un utilizzo consono che rientra nello sfruttare uno strumento utile a nostra disposizione in, quanto per controllare notifiche social e mail didalle quali dovremmo (per la definizione stessa di ferie) prenderci decisamente una pausa. I dati di un sondaggio di Passport-Photo.Online su mille americani hanno rivelato una dipendenza dainche può arrivare, nei casi peggiori, a compromettere la qualità del tempo libero dal. LEGGI ANCHE >>> Com’è la storia della mamma che farà lavori socialmente utili per aver ...

