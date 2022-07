Tour de France 2022: Pogacar show a la Planche des Belles Filles! Lo sloveno beffa Vingegaard in maglia gialla (Di venerdì 8 luglio 2022) Il primo arrivo in salita del Tour de France 2022 ha regalato lo spettacolo che tutti si aspettavano. Sull’epica salita della Super Planche des Belles Filles, il leader della corsa Tadej Pogacar ha scritto un’altra incredibile pagina della sua storia e della storia del ciclismo. Secondo successo consecutivo per il fenomeno sloveno che si impone davanti alla coppia della Jumbo-Visma, consolidando la sua maglia gialla. Ritmo folle nella prima ora di gara, in cui in tanti tentano di uscire dal gruppo senza successo. Ci provano anche grossi calibri come Filippo Ganna, Peter Sagan ed il solito Magnus Cort, ma il gruppo riassorbe ogni attacco. La fuga buona arriva dopo oltre 50 km di strada grazie all’azione di dodici corridori, tra cui ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Il primo arrivo in salita deldeha regalato lo spettacolo che tutti si aspettavano. Sull’epica salita della SuperdesFilles, il leader della corsa Tadejha scritto un’altra incredibile pagina della sua storia e della storia del ciclismo. Secondo successo consecutivo per il fenomenoche si impone davanti alla coppia della Jumbo-Visma, consolidando la sua. Ritmo folle nella prima ora di gara, in cui in tanti tentano di uscire dal gruppo senza successo. Ci provano anche grossi calibri come Filippo Ganna, Peter Sagan ed il solito Magnus Cort, ma il gruppo riassorbe ogni attacco. La fuga buona arriva dopo oltre 50 km di strada grazie all’azione di dodici corridori, tra cui ...

