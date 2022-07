Tour de France 2022, lotta serrata per il podio: Gran Bretagna contro Francia. Ma Mas e Martinez… (Di venerdì 8 luglio 2022) Il primo arrivo in salita dell’edizione 109 del Tour de France ci ha lasciato, oltre all’ennesima impresa di Tadej Pogacar, una classifica generale che inizia a prendere una forma simile a quella che probabilmente vedremo nel finale della Grande Boucle. Il due volte vincitore sembra evidentemente il più forte, praticamente su ogni terreno. Jonas Vingegaard non è lontano, i 31” che dividono i due sono figli più degli abbuoni e della foratura del danese sulle pietre che di una reale differenza di gambe tra i due. Ci sono anche i 9” persi a cronometro, e con una seconda prova da 40 km al penultimo giorno, Vingegaard sa di dover prendere margine se vuole cercare il successo. Alle spalle dei due sopracitati si apre un gruppo molto folto di contendenti al terzo gradino del podio, anche se ovviamente arrivati ad un terzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Il primo arrivo in salita dell’edizione 109 deldeci ha lasciato, oltre all’ennesima impresa di Tadej Pogacar, una classifica generale che inizia a prendere una forma simile a quella che probabilmente vedremo nel finale dellade Boucle. Il due volte vincitore sembra evidentemente il più forte, praticamente su ogni terreno. Jonas Vingegaard non è lontano, i 31” che dividono i due sono figli più degli abbuoni e della foratura del danese sulle pietre che di una reale differenza di gambe tra i due. Ci sono anche i 9” persi a cronometro, e con una seconda prova da 40 km al penultimo giorno, Vingegaard sa di dover prendere margine se vuole cercare il successo. Alle spalle dei due sopracitati si apre un gruppo molto folto di contendenti al terzo gradino del, anche se ovviamente arrivati ad un terzo ...

