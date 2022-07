Tour de France 2022 | le pagelle di oggi | Tadej Pogacar cannibale | bene Vingegaard Cede ancora Caruso

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 luglio 2022)SETTIMA TAPPADE, voto 10: abbiamo finito gli aggettivi per un campione così. Lo slovenopoteva accontentarsi di gestire la situazione, lasciando arrivare la fuga, invece da veroha voluto prendersi la seconda vittoria in due giorni. Attacca sul finale, non distrugge gli avversari, ma nello spunto conclusivo beffae allunga in classifica generale. Ilsembra essere già finito. Jonas, voto 8: era accreditato come il rivale numero uno per, dopo la caduta di Roglic, ed effettivamente è così. Non soffre sull’accelerazione della Maglia Gialla, gli sta dietro e lancia la volata per andare a riprendere ...