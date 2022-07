Tour de France 2022, la tappa di domani Dole-Losanna: percorso e altimetria. Nuovo arrivo in salita per la carovana! (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Tour de France 2022 prosegue senza un attimo di respiro. Nella giornata di domani, sabato 9 luglio, la carovana troverà altra salita lungo il percorso con un bell’epilogo in cima alla Côte du Stade olympique: l’ottava tappa prevede 183,6 chilometri, partenza da Dole e arrivo in Svizzera a Losanna. percorso E altimetria Avvio in leggera e costante ascesa sino al quarta categoria di Côte du Marechet (2 km al 5,7%), asperità seguita a breve distanza dalla Côte des Rousses (6,7 km al 5%). Entrati negli ultimi 50 chilometri il Col du Petra Felix (2,4 km all’1,5%) precede un lungo settore di discesa che porterà il gruppo ai piedi della salita finale: la Côte du Stade ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Ildeprosegue senza un attimo di respiro. Nella giornata di, sabato 9 luglio, la carovana troverà altralungo ilcon un bell’epilogo in cima alla Côte du Stade olympique: l’ottavaprevede 183,6 chilometri, partenza dain Svizzera aAvvio in leggera e costante ascesa sino al quarta categoria di Côte du Marechet (2 km al 5,7%), asperità seguita a breve distanza dalla Côte des Rousses (6,7 km al 5%). Entrati negli ultimi 50 chilometri il Col du Petra Felix (2,4 km all’1,5%) precede un lungo settore di discesa che porterà il gruppo ai piedi dellafinale: la Côte du Stade ...

