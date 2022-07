Tour de France 2022, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Tadej Pogacar può ammazzare la Grande Boucle (Di venerdì 8 luglio 2022) Arrivano le montagne, anche se al momento il Tour de France 2022 sembra già essere chiuso. Primo vero arrivo in salita alla Grande Boucle: la settima tappa si conclude infatti a La Super Planche des Belles Filles. Tutte le indicazioni portano a Tadej Pogacar, pronto ad un altro capolavoro. Lo sloveno, dopo aver trionfato ieri, conquistando anche la Maglia Gialla, vuol continuare a sfruttare il suo momento magico, provando a cercare una nuova perla, aumentando magari anche il margine su tutti i rivali. Jumbo-Visma che dovrà tentare di rispondere presente, anche se fino ad ora la squadra neerlandese ha solamente perso secondi. Primoz Roglic non è ancora al top, dunque la carta da giocare è quella di Jonas Vingegaard. Discorso simile anche per Geraint ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Arrivano le montagne, anche se al momento ildesembra già essere chiuso. Primo vero arrivo in salita alla: la settimasi conclude infatti a La Super Planche des Belles Filles. Tutte le indicazioni portano a, pronto ad un altro capolavoro. Lo sloveno, dopo aver trionfato ieri, conquistando anche la Maglia Gialla, vuol continuare a sfruttare il suo momento magico, provando a cercare una nuova perla, aumentando magari anche il margine su tutti i rivali. Jumbo-Visma che dovrà tentare di rispondere presente, anche se fino ad ora la squadra neerlandese ha solamente perso secondi. Primoz Roglic non è ancora al top, dunque la carta da giocare è quella di Jonas Vingegaard. Discorso simile anche per Geraint ...

