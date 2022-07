Tour de France 2022, Geraint Thomas: “Bello essere nel mezzo della lotta” (Di venerdì 8 luglio 2022) Geraint Thomas rimane agganciato. Tutti gli occhi sono per Tadej Pogacar alla Super Planche des Belles Filles, settima tappa del Tour de France 2022, ma il britannico, nonostante le trentasei primavere sul groppone, non ha assolutamente voglia di lasciare il passo agli avversari, resistendo fino alla fine con i migliori e chiudendo al quinto posto, a 14” dalla maglia gialla. Un bel segnale per il vincitore del Tour 2018, che continua a dare la paga ai suoi compagni di squadra Adam Yates, 15” dietro di lui, e Daniel Martinez, arrivato a 31”, stabilendo così un minimo di gerarchie in casa Ineos-Grenadiers. Al momento è al terzo posto in classifica generale, a 1’10” da Pogacar. “Vorrei dire che mi stavo trattenendo negli ultimi metri, alla fine ce l’ho fatta – afferma ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022)rimane agganciato. Tutti gli occhi sono per Tadej Pogacar alla Super Planche des Belles Filles, settima tappa delde, ma il britannico, nonostante le trentasei primavere sul groppone, non ha assolutamente voglia di lasciare il passo agli avversari, resistendo fino alla fine con i migliori e chiudendo al quinto posto, a 14” dalla maglia gialla. Un bel segnale per il vincitore del2018, che continua a dare la paga ai suoi compagni di squadra Adam Yates, 15” dietro di lui, e Daniel Martinez, arrivato a 31”, stabilendo così un minimo di gerarchie in casa Ineos-Grenadiers. Al momento è al terzo posto in classifica generale, a 1’10” da Pogacar. “Vorrei dire che mi stavo trattenendo negli ultimi metri, alla fine ce l’ho fatta – afferma ...

