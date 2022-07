Tour de France 2022 | 8° tappa Dole – Lausanne | percorso | orari e altimetria

(Di venerdì 8 luglio 2022) Terzo sconfinamento per ildeche, dopo il trittico iniziale in Danimarca e la partenza dal Belgio della sesta frazione, arriva in Svizzera con l'8°– Losanna di 186,3 km. Dopo le fatiche di La Super Planche des Belles Filles, la corsa presenta unaadatta all'attacco di quei corridori che vogliono lasciare il segno almeno in una frazione di questa edizione della Grande Boucle. Ildell'8°L'8°delde, in programma sabato 9 luglio, si disputerà lungo un tracciato di 186,3 km con partenza da, cittadinase situata nella regione della Borgogna-Franca Contea, dove, esattamente 200 anni fa, nacque ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Tadej Pogacar ha deciso di dominare: il Tour de France è già nelle sue mani alla sesta tappa - SpazioCiclismo : Adam Yates soddisfatto della prestazione di ieri al #TDF2022, ha già nel mirino la Planche des Belles Filles, dove… - NievesMoya : Tour de France 2022, i corridori commentano le prestazioni di Wout Van Aert: “Sembra di seguire una moto” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #TourdeFrance il calvario di #Moscon Ora è penultimo. 'Orribile' - SpazioCiclismo : Quinn Simmons e Tom Pidcock commentano le prestazioni di Wout Van Aert in questo #TDF2022, con il britannico che qu… -

Nel 2017 fu Fabio Aru a centrare un meraviglioso successo sulla Planche des Belles Filles . Il sardo riuscì a staccare tutti nel finale, rifilando 16' a Dan Martin e 20' a Chris Froome, risultando da ...Tutte le indicazioni portano a Tadej Pogacar , pronto ad un altro capolavoro. Lo sloveno, dopo aver trionfato ieri, conquistando anche la Maglia Gialla, vuol continuare a sfruttare il suo momento ...È chiaramente ciclismo, perché anche in Francia si corre in sella ad una bicicletta, ma il Tour è davvero un altro sport. Per la serie: non è sufficiente imbandire bene una tavola per pensare di aver… ...Il menu del Tour de France 2022 prevede quest'oggi il primo arrivo in salita di questa edizione. Al termine di una tappa senza grosse difficoltà altimetriche, i corridori si troveranno di fronte la Su ...