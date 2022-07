Toti mette in campo “Italia al Centro” | agenda Draghi la bussola | lui si vedrà Berlusconi | il centro siamo noi

(Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo Cambiamo e Coraggioè "al" la nuova creatura politica centrista in salsaana creata dal presidente della Liguria Giovannicon Gaetano Quagliariello nel ruolo di coordinatore che domani prende corpo con una convention aperta a tutti i moderati. Appuntamento alle 10 all'Antonianium di Roma, con le conclusioni diin programma intorno alle 13. "Riportare alla cultura del governo della Democrazia Cristiana, che sapeva prendere le sue decisioni, le portava avanti anche in periodi difficili e valutava il successo sulla durata del tempo di un progetto politico e non il successo delle prossime rielezioni, può servire. C'è categoria di elettori che cerca qualcosa di nuovo della vecchia geometria della Prima Repubblica. Si fa fatica a ...

Pubblicità

... Azione Europea )insieme i liberali classici, i liberali progressisti, i repubblicani e i ... evita di confondere questa proposta con altre centriste, come quella di Giovanniche verrà ...Nel virtuale ci siuna maschera che si rischia di non togliere, si rischia di vivere in una ... Laica, ma ottimista, la conclusione di: "Resto dell'idea che la tecnologia, la rete, siano ...Chi è Totò Ruggeri, l'ex senatore arrestato in Puglia: uomo di centro e grande ufficiale della Repubblica che ancora una volta mette in imbarazzo Michele Emiliano di Lucia Portolano. Totò Ruggeri. Set ...Pesanti le valutazioni della Procura sulla gestione dell’ente. Scambi di favori con assunzioni e compravendita di voti ...