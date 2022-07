Torrione in festa | Francesco Carmelita al vertice dei Padri Minimi di Campania | Sicilia | RD Congo

(Di venerdì 8 luglio 2022)(e fratidi Sandi Paola) in. Venerdì, nella Basilica di Santa Maria di Pozzano di Castellammare di Stabia è stato eletto dal Capitolo Provinciale come nuovo Correttore Provinciale deidella Provincia die Repubblica Democratica del, il M. R. Padre, originario di Milazzo e Superiore della Comunità di Santa Maria Ad Martyres in Salerno. “Tutta la Comunità gioisce e ringrazia Dio e il nostro Santo Padredi Paola e riversa sul nuovo Superiore Provinciale tutte le le sue preghiere”, si legge nel messaggio della Comunità Ecclesiale San Vito-Vico Equense. Nel pomeriggio è stata nominata la ...

