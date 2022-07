Tiziano Ferro, ladri nella casa dei genitori. Rubano una Bmw: rintracciati dal satellitare (Di venerdì 8 luglio 2022) Tiziano Ferro Roma, 8 luglio 2022 " L adri nella casa di Tiziano Ferro : Rubano una Bmw, ma vengono subito intercettati dalla polizia. Scattato l'inseguimento, la banda abbandona due auto per strada e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022)Roma, 8 luglio 2022 " L adridiuna Bmw, ma vengono subito intercettati dalla polizia. Scattato l'inseguimento, la banda abbandona due auto per strada e ...

Pubblicità

Piergiulio58 : Latina, ladri in casa dei genitori di Tiziano Ferro: rubata una Bmw. I banditi, individuati dalle forze dell’ordine… - Giadahsospesap1 : RT @RaiNews: Hanno rubato una Bmw in casa dei genitori di Tiziano Ferro. - Rolfi39 : RT @RaiNews: Hanno rubato una Bmw in casa dei genitori di Tiziano Ferro. - RaiNews : Hanno rubato una Bmw in casa dei genitori di Tiziano Ferro. - ParliamoDiNews : Latina, Rubano due auto ai genitori di Tiziano Ferro, inseguiti nella notte #latina #rubano #auto #genitori… -