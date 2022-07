Terribile notizia: è stato aggredito per strada e ha raccontato tutto sui social (Di venerdì 8 luglio 2022) Brutto episodio, è stato aggredito per strada: ha raccontato quanto successo sui social in un video. E’ stato aggredito per strada e ha raccontato tutto sui social, spiegando l’accaduto in un video. Il famoso Tiktoker che solitamente fa video di altro genere, ha raccontato cosa gli è successo negli ultimi giorni mentre si trovava a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 8 luglio 2022) Brutto episodio, èper: haquanto successo suiin un video. E’pere hasui, spiegando l’accaduto in un video. Il famoso Tiktoker che solitamente fa video di altro genere, hacosa gli è successo negli ultimi giorni mentre si trovava a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

ElisFeno : @Malleus17821592 @LaVillana11 @dvcaradonna Mi dispiace darti questa brutta notizia ma anche la società sarda era, e… - Patty244576412 : Terribile notizia, condoglianze alla famiglia, ma come si fa a luglio ad andare in vacanza a Sharm???? Ma nessuno h… - brugnolovpl : @serracchiani @PDTrieste @pdnetwork Un attacco terribile. Immagino che tutti i tg mondiali apriranno con questa not… - scioltokane : Sono devastato dal dolore nell’apprendere questa terribile notizia. - couttetlovera : RT @Masssimilianoo: Terribile la notizia del bambino italiano di sei anni morto e di suo padre in rianimazione per un'intossicazione alimen… -