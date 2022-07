Tensione al G20 | perché Lavrov Russia ha lasciato la riunione in anticipo

(Di venerdì 8 luglio 2022)palpabile al G20 di Bali. In base alle notizie riportate dal Guardian, il ministro degli Esteri Russo Sergejha scelto di abbandonare conla. Lo ha fatto sottolineando come lanon abbia responsabilità rispetto ad una possibile «crisi globale alimentare» e che l'atteggiamento sanzionatorio che si sta avendo contro Mosca equivale ad una dichiarazione di guerra. G20: le parole dette daSergejha affermato che lanon ha nulla da parlare con l'Occidente, se da quella parte emerge solo l'auspicio che vinca l'Ucraina e la non intenzione di svolgere colloqui. Il ministro degli esteri secondo quanto riferisce il portale britannico avrebbela...

Intanto a Bali è iniziato ildei ministri degli Esteri.e imbarazzo per la presenza del segretario di Stato Usa Antony Blinken e del russo Sergey Lavrov. Ore 16.18 Lavrov lascia in ...... drammatica appendice del conflitto sul terreno, si inasprisce latra Mosca e Kiev. Guerra ... Serghiei Lavrov, a margine del vertice ministeriale degli Esteri delin corso a Bali, in ...Dopo la conquista del Lugansk e l'inizio dell'assalto al Donetsk, Putin si è rivolto ai leader del Duma per inviare un messaggio di forza e fiducia sugli sviluppi della ...Il nuovo contatto tra Mosca e Pechino giunge a breve distanza dalla conferma da parte cinese dell'incontro a Bali tra il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e il segretario di Stato Usa, Antony Bli ...