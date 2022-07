Tennis, BJ King Cup Finals: Italia inserita nel Gruppo A con Svizzera e Canada (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono stati sorteggiati i Gruppi delle Billie Jean King Cup Finals 2022, che si disputeranno dall’8 al 13 novembre sul veloce indoor dell’Emirates Arena di Glasgow. L’Italia guidata da Tathiana Garbin è stata inserita nel Gruppo A insieme a Svizzera e Canada. Ad accedere alle semifinali saranno le vincitrici di ciascun Gruppo. Questa la composizione dei gironi: Gruppo A: Svizzera (1), Canada, Italia. Gruppo B: Australia (2), Slovacchia, Belgio. Gruppo C: Spagna (3), Kazakhstan, Gran Bretagna. Gruppo D: Repubblica Ceca (4), Stati Uniti, Polonia. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono stati sorteggiati i Gruppi delle Billie JeanCup2022, che si disputeranno dall’8 al 13 novembre sul veloce indoor dell’Emirates Arena di Glasgow. L’guidata da Tathiana Garbin è statanelA insieme a. Ad accedere alle semifinali saranno le vincitrici di ciascun. Questa la composizione dei gironi:A:(1),B: Australia (2), Slovacchia, Belgio.C: Spagna (3), Kazakhstan, Gran Bretagna.D: Repubblica Ceca (4), Stati Uniti, Polonia. SportFace.

