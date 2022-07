Tarquinia, il pianista Alessandro Bravo in concerto per “Aperijazz al tramonto” (Di venerdì 8 luglio 2022) Tarquinia – Con il concerto del pianista Alessandro Bravo prende il via il 10 luglio, alle 20,30, nella suggestiva terrazza di piazza Giuseppe Mazzini, a Tarquinia, la rassegna “Aperijazz al tramonto” organizzata dal ristorante Arcadia. Bravo, che per l’occasione si esibirà in trio, inizia la carriera artistica nel 1998, vincendo la borsa di studio ai corsi invernali di Siena jazz. Ha suonato in prestigiose rassegne come Umbria jazz, Villa Celimontana (Roma), Jazz in allen (Monaco), Casa del jazz (Roma), Tokyo jazz festival, e in importanti jazz club quali Alexander Platz (Roma), Lapalma (Roma), Music Inn (Roma), La Fontaine (Parigi), Jazzhaus (Heidelberg) e Auditorium Parco della Musica Roma. Ha al suo attivo nove dischi di cui uno ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 luglio 2022)– Con ildelprende il via il 10 luglio, alle 20,30, nella suggestiva terrazza di piazza Giuseppe Mazzini, a, la rassegna “al” organizzata dal ristorante Arcadia., che per l’occasione si esibirà in trio, inizia la carriera artistica nel 1998, vincendo la borsa di studio ai corsi invernali di Siena jazz. Ha suonato in prestigiose rassegne come Umbria jazz, Villa Celimontana (Roma), Jazz in allen (Monaco), Casa del jazz (Roma), Tokyo jazz festival, e in importanti jazz club quali Alexander Platz (Roma), Lapalma (Roma), Music Inn (Roma), La Fontaine (Parigi), Jazzhaus (Heidelberg) e Auditorium Parco della Musica Roma. Ha al suo attivo nove dischi di cui uno ...

