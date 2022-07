Tar: ''No ai cani nelle spiagge libere''. Bocciato il ricorso animalisti contro un’ordinanza del Comune di Bergeggi (Di venerdì 8 luglio 2022) Al centro della querelle le deiezioni degli animali e il rispetto delle necessarie condizioni igieniche. La magistratura: “Non basta raccogliere Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 8 luglio 2022) Al centro della querelle le deiezioni degli animali e il rispetto delle necessarie condizioni igieniche. La magistratura: “Non basta raccogliere

Pubblicità

serenel14278447 : “No ai cani nelle spiagge libere, le deiezioni sono un problema”, il Tar Liguria boccia gli animalisti e dà ragione… - RosannaMarani : “No ai cani nelle spiagge libere, le deiezioni sono un problema”, il Tar Liguria boccia gli animalisti e dà ragione… - LiguriaOggi : Liguria, niente cani sulle spiagge libere, lo ha confermato il TAR - malenacosta161 : Tar: ''No ai cani nelle spiagge libere''. Bocciato il ricorso animalisti contro un'ordinanza del Comune di Bergeggi… - rep_genova : Il Tar Liguria: 'No ai cani nelle spiagge libere non dedicate'. Bocciato il ricorso di un'associazione contro il Co… -