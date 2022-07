Tania Cagnotto, il saluto delle Fiamme Gialle (Di venerdì 8 luglio 2022) “Tania Cagnotto lascia le Fiamme Gialle dopo quasi vent’anni di una carriera sportiva straordinaria”. Annuncia una nota della Fiamme Gialle, che continua “La più grande tuffatrice europea di tutti i tempi, una delle più grandi campionesse di sempre del Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza, per una curiosa coincidenza ha presentato ieri la sua richiesta di congedo al Comandante del Centro Sportivo, Gen. B. Flavio Aniello, presso la sede di Castelporziano, poche ore prima di ricevere il riconoscimento per la sua eccezionale carriera dal comitato del “XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini”, durante la cerimonia di premiazione che si è svolta ieri sera in Piazza del Municipio a Castiglion Fiorentino”. “Prima, e finora unica, tuffatrice italiana ad essere ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 8 luglio 2022) “lascia ledopo quasi vent’anni di una carriera sportiva straordinaria”. Annuncia una nota della, che continua “La più grande tuffatrice europea di tutti i tempi, unapiù grandi campionesse di sempre del Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza, per una curiosa coincidenza ha presentato ieri la sua richiesta di congedo al Comandante del Centro Sportivo, Gen. B. Flavio Aniello, presso la sede di Castelporziano, poche ore prima di ricevere il riconoscimento per la sua eccezionale carriera dal comitato del “XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini”, durante la cerimonia di premiazione che si è svolta ieri sera in Piazza del Municipio a Castiglion Fiorentino”. “Prima, e finora unica, tuffatrice italiana ad essere ...

