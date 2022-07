Tamponi e test solo in farmacia, la Consulta: “La decisione non è una scelta irragionevole” (Di venerdì 8 luglio 2022) Quello dei Tamponi nelle parafarmacie lo scorso gennaio era stato territorio di uno scontro politico accesso. Ma poi sul punto era stata sollevata anche un’eccezione di costituzionalità. La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare test rapidi antigenici e test sierologici rientra, secondo la Consulta, nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole. Con la sentenza n. 171, depositata oggi (redattore Filippo Patroni Griffi), la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tar Marche sull’articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, rispettivamente sull’uguaglianza dei cittadini e la libertà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Quello deinelle parafarmacie lo scorso gennaio era stato territorio di uno scontro politico accesso. Ma poi sul punto era stata sollevata anche un’eccezione di costituzionalità. Ladi consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuarerapidi antigenici esierologici rientra, secondo la, nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una. Con la sentenza n. 171, depositata oggi (redattore Filippo Patroni Griffi), la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tar Marche sull’articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, rispettivamente sull’uguaglianza dei cittadini e la libertà ...

