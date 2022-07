Tamberi fa dietrofront | ai Mondiali di Eugene c’è anche il papà-allenatore che ha licenziato | decisivo l’intervento della Fidal

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022) Gianmarcoè tornato sui propri passi: il padre Marco rimarrà il suoin vista deidi atletica di. A solo 48 ore dal comunicato in cui il campione olimpico di salto in alto annunciava la separazione, ha rivalutato la scelta mantenendo in vita la coppia. La decisione è stata condizionata daldel presidente, Stefano Mei: “Il presidente Mei — ha spiegato— ci ha invitati a continuare in vista degli imminenti impegni sportivi, al fine di scongiurare possibili problemi in gara, ed entrambi abbiamo accettato di proseguire assieme. Non c’è valore più alto per me che la maglia azzurra e quindi ben venga. Darei l’anima per vedere il tricolore sul gradino più alto del podio e non lascerò nulla di intentato”. Di ...