“Sulle ali della gazza” | il romanzo thriller di Bob Massoli

(Di venerdì 8 luglio 2022) Bobè un modello famoso e ambito dalle maison più importanti, il suo portamento slanciato e il suo aspetto estetico glielo consentono. Purtroppo, e suo malgrado si ritrova a essere testimone di un omicidio: da quell’istante compie una serie di scelte indecifrabili. La mafia nigeriana lo vuole morto e lui, invece di denunciare tutto alla polizia, inventa dal niente una nuova personalità facendo scomparire il vecchio sé: ma anche in questo caso sbaglia d’abito e presto la sottoveste glicine viene strappata via. Tra equivoci e problemi di varia natura, deve allontanare i sospetti, e per farlo sembra persino pronto a sposare un ricco produttore cinematografico, ignaro d’essersi innamorato di un uomo. “Cosa si è disposti a fare per raggiungere il successo?” Strano a dirsi ma nella sua nuova vita camouflage, Bob sembra ritrovare persino la fama dei giorni migliori. ...