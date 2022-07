Striscia la notizia, Giulia Pelagatti acqua e sapone: mai vista così in tv (Di venerdì 8 luglio 2022) Striscia la notizia, Giulia Pelagatti come non l’abbiamo mai vista in tv: sui social si mostra acqua e sapone. Dal settembre del 2021 a Striscia La notizia c’è stato un grosso cambiamento con l’arrivo di due nuove veline, Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. Infatti inaspettatamente Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva avevano annunciato a giugno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 8 luglio 2022)lacome non l’abbiamo maiin tv: sui social si mostra. Dal settembre del 2021 aLac’è stato un grosso cambiamento con l’arrivo di due nuove veline,e Talisa Ravagnani. Infatti inaspettatamente Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva avevano annunciato a giugno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

CiroNoEuro : RT @Poghos2003: @CiroNoEuro @PadanianS I meme dei leftard fanno letteralmente meno ridere di Striscia la notizia o Paperissima. Ho detto tu… - Poghos2003 : @CiroNoEuro @PadanianS I meme dei leftard fanno letteralmente meno ridere di Striscia la notizia o Paperissima. Ho detto tutto - danielebi_ : Ho iniziato a guardare tutti i film di James Bond. Sono al terzo, e il livello di sessismo nei film è paragonabile… - zazoomblog : Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia - #vedere #replica #dell’ultima #puntata - macaoita : @baffi_francesco Non lo sopporto, ma non ho mai citato #brunetta per il suo fisico. Non mi piace, non condivido, no… -