Stranger Things 4 | La musica è cambiata

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 luglio 2022) Con i nuovi episodi della serie dei Duffer Brothers l'uso delle musiche, parliamo soprattutto delle canzoni, è cambiato notevolmente all'interno delle scene e della stagione; andiamo a capire come. La, lo sappiamo, ormai è soprattutto un modo di dire. E, se pensiamo a alla stagione 4 di, è un'espressione che ha perfettamente senso. In queste settimane abbiamo più volte sottolineato come il tono di una delle serie simbolo di Netflix sia cambiato, sia diventato più cupo, più adulto. Di come, dai film Amblin degli anni Ottanta si sia passati alle atmosfere horror di film come Nightmare - Dal profondo della notte. Ma l'espressione la, in4, può essere intensa anche in senso letterale. Con i ...